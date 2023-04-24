Учёный Анисимов: магнитная буря не продлится более трёх дней

Доктор физико-математических наук директор геофизической обсерватории «Борок» — филиала ИФЗ РАН Сергей Анисимов выразил мнение, что текущая магнитная буря продлится три дня.

«Можно провести аналогию с землетрясениями. Развитие магнитной бури предполагает развитие активной первой фазы, которая продолжается несколько часов. Как правило, от трёх-четырёх до 12», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, у бури было два пика и сейчас наблюдается постепенный спад.

«Эта магнитная буря не будет длиться больше трёх дней, после этого периода активность магнитного поля будет почти такой же, как и была до этого», — пояснил Анисимов.

Ранее член-корреспондент РАН директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» о вступлении в максимум солнечной активности, который бывает раз в 11 лет, поэтому магнитных бурь становится всё больше.