Учёный Абунин не исключил влияния магнитных бурь на здоровье человека

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Руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артём Абунин высказался о возможном влиянии магнитных бурь на здоровье человека.
Учёный Абунин не исключил влияния магнитных бурь на здоровье человека
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«Ясно, что для нас эти бури характеризуются изменением магнитного поля Земли. А поскольку у нас кровь содержит железо, ясно, что магнитные поля на это железо могут влиять, соответственно, влиять на характеристики самой крови. Но это вопрос, скорее, теоретический, чем однозначно доказанный», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, магнитные бури могут оказывать косвенное воздействие, так как повышение уровня раздражённости геомагнитного поля Земли способно вызвать сбои в работе систем связи и промышленных предприятий.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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