Синоптик Позднякова спрогнозировала дожди и похолодание в конце недели в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в столице похолодает к концу текущей недели.

Суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, могут стать самыми холодными днями на неделе, поделилась она с «Москвой 24».

В ночь на пятницу, 28 апреля, столбики термометров покажут около +7…+8 °С. Ожидаются дожди. Днём температура в пределах +14…+18 °С. В субботу и воскресенье температура ожидается ниже климатической нормы, заключила специалист.

Со своей стороны, член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» о вступлении в максимум солнечной активности, который бывает раз в 11 лет, поэтому магнитных бурь становится всё больше.

Ранее стало известно, что в небе над Санкт-Петербургом наблюдалось северное сияние, об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте Росгидромета (ААНИИ).