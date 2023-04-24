Синоптик Позднякова спрогнозировала дожди и похолодание в конце недели в Москве

Короткая ссылка
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в столице похолодает к концу текущей недели.

Суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, могут стать самыми холодными днями на неделе, поделилась она с «Москвой 24».

В ночь на пятницу, 28 апреля, столбики термометров покажут около +7…+8 °С. Ожидаются дожди. Днём температура в пределах +14…+18 °С. В субботу и воскресенье температура ожидается ниже климатической нормы, заключила специалист.

Со своей стороны, член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» о вступлении в максимум солнечной активности, который бывает раз в 11 лет, поэтому магнитных бурь становится всё больше.

Ранее стало известно, что в небе над Санкт-Петербургом наблюдалось северное сияние, об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте Росгидромета (ААНИИ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить