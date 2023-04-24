В Саратове наградили лауреатов молодёжных Дельфийских игр России

В Саратове завершились молодёжные Дельфийские игры России. Участники соревновались в 34 творческих номинациях и разыграли более 100 комплектов наград.

Игры проходили под патронатом Международного Дельфийского комитета. Они включены в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.

Номинации охватывали такие сферы, как «Классический танец», «Академическое пение», «Цирк», «Тележурналистика», «Дизайн одежды», «Эпидемиология и биоинформатика», «Аналитика трендов».

В Саратове впервые определили лауреатов в номинации «Историческое просвещение», организованной при поддержке Российского исторического общества.