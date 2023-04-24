В Саратове наградили лауреатов молодёжных Дельфийских игр России
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Игры проходили под патронатом Международного Дельфийского комитета. Они включены в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.
Номинации охватывали такие сферы, как «Классический танец», «Академическое пение», «Цирк», «Тележурналистика», «Дизайн одежды», «Эпидемиология и биоинформатика», «Аналитика трендов».
В Саратове впервые определили лауреатов в номинации «Историческое просвещение», организованной при поддержке Российского исторического общества.