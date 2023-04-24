Актёр Алексей Чадов назвал атмосферу нового сезона «Фактора страха» экстремальной

Актёр Алексей Чадов рассказал, что, когда ему предложили стать новым ведущим телевизионного шоу «Фактор страха», он не раздумывая согласился. Артист также описал атмосферу, которая царила на съёмках, и раскрыл некоторые нюансы новой программы.

«Так быстро я ещё не соглашался ни на что. И главным фактором, определившим моё решение, стал Алтай. «Фактор страха» и Алтай — настоящая ядерная смесь. И могу сразу сказать — шоу получилось!» — признался актёр в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Чадов добавил, что комфортной среды для участников не организовывали, и это создало атмосферу настоящего экстрима. При этом страшно, по его словам, было всем — и участникам, и ведущим.

«Не могу всего рассказывать, но приоткрою завесу тайны: такие испытания связаны с высотой», — поделился актёр.

Шоу стартует 24 апреля на телеканале СТС.

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