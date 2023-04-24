Актёр Алексей Чадов назвал атмосферу нового сезона «Фактора страха» экстремальной

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Актёр Алексей Чадов рассказал, что, когда ему предложили стать новым ведущим телевизионного шоу «Фактор страха», он не раздумывая согласился. Артист также описал атмосферу, которая царила на съёмках, и раскрыл некоторые нюансы новой программы.
Актёр Алексей Чадов назвал атмосферу нового сезона «Фактора страха» экстремальной
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

«Так быстро я ещё не соглашался ни на что. И главным фактором, определившим моё решение, стал Алтай. «Фактор страха» и Алтай — настоящая ядерная смесь. И могу сразу сказать — шоу получилось!» — признался актёр в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Чадов добавил, что комфортной среды для участников не организовывали, и это создало атмосферу настоящего экстрима. При этом страшно, по его словам, было всем — и участникам, и ведущим.

«Не могу всего рассказывать, но приоткрою завесу тайны: такие испытания связаны с высотой», — поделился актёр.

Шоу стартует 24 апреля на телеканале СТС.

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