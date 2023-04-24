«Экспресс-газета»: умерла дочь Константина Кинчева

Умерла дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева Мария Кинчева-Панфилова. Ей было 36 лет.

Об этом пишет издание «Экспресс-газета».

В статье говорится, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Как уточняется, Мария Кинчева-Панфилова умерла в начале апреля.

По данным ФАН, к смерти привели осложнения, связанные с COVID-19.

Отмечается, что её отпевали в московском храме Трёх Святителей на Кулишках.

Мария Кинчева-Панфилова окончила театроведческий факультет ГИТИСа, работала по специальности. В последние годы в качестве исполнительного продюсера организовывала разные съёмки.