«Экспресс-газета»: умерла дочь Константина Кинчева
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Об этом пишет издание «Экспресс-газета».
В статье говорится, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Как уточняется, Мария Кинчева-Панфилова умерла в начале апреля.
По данным ФАН, к смерти привели осложнения, связанные с COVID-19.
Отмечается, что её отпевали в московском храме Трёх Святителей на Кулишках.
Мария Кинчева-Панфилова окончила театроведческий факультет ГИТИСа, работала по специальности. В последние годы в качестве исполнительного продюсера организовывала разные съёмки.