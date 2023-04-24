Игорь Тальков-младший поддержал бы идею спеть на сцене с голограммой отца

Короткая ссылка
Игорь Тальков-младший, сын известного советского музыканта, признался, что был бы не против спеть на одной сцене с голограммой отца.
Игорь Тальков-младший поддержал бы идею спеть на сцене с голограммой отца
  • globallookpress.com
  • © Evguenii Matveev

В дуэтах живых исполнителей с голографическими изображениями музыкантов, которых уже нет в живых, есть особое настроение, поделился певец в беседе с Inforeactor.

«Если бы создали такой персонаж, который хоть как-то напоминал бы мне отца — почему бы нет! Классно же: при правильном свете, при хорошем зале. А вот если это был бы совершенно не отец, я предпочёл бы свечу на сцене», — подчеркнул Тальков-младший.

Вместе с тем он отметил, что пока на реализацию таких планов нет бюджета, ведь разработка голограммы — достаточно затратное дело.

Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить