Игорь Тальков-младший поддержал бы идею спеть на сцене с голограммой отца
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В дуэтах живых исполнителей с голографическими изображениями музыкантов, которых уже нет в живых, есть особое настроение, поделился певец в беседе с Inforeactor.
«Если бы создали такой персонаж, который хоть как-то напоминал бы мне отца — почему бы нет! Классно же: при правильном свете, при хорошем зале. А вот если это был бы совершенно не отец, я предпочёл бы свечу на сцене», — подчеркнул Тальков-младший.
Вместе с тем он отметил, что пока на реализацию таких планов нет бюджета, ведь разработка голограммы — достаточно затратное дело.
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