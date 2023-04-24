Игорь Тальков-младший поддержал бы идею спеть на сцене с голограммой отца

Игорь Тальков-младший, сын известного советского музыканта, признался, что был бы не против спеть на одной сцене с голограммой отца.

В дуэтах живых исполнителей с голографическими изображениями музыкантов, которых уже нет в живых, есть особое настроение, поделился певец в беседе с Inforeactor.

«Если бы создали такой персонаж, который хоть как-то напоминал бы мне отца — почему бы нет! Классно же: при правильном свете, при хорошем зале. А вот если это был бы совершенно не отец, я предпочёл бы свечу на сцене», — подчеркнул Тальков-младший.

Вместе с тем он отметил, что пока на реализацию таких планов нет бюджета, ведь разработка голограммы — достаточно затратное дело.

Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.