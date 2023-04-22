ВНИИ ГОЧС: ливни и штормы могут нарушить жизнеобеспечение 11 российских регионов

На территории 11 российских регионов четырёх федеральных округов не исключено нарушение электроснабжения и транспортного сообщения в связи с сильными осадками и ветром.

Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Уточняется, что речь идёт о Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе, республике Алтай, Крыме, Адыгее, Коми, Краснодарском крае, Мурманской и Архангельской областях, а также Ненецком автономном округе.

Ранее Newinform сообщало, что МЧС предупредило о риске схода лавин на Камчатке в ближайшие дни.