ВНИИ ГОЧС: ливни и штормы могут нарушить жизнеобеспечение 11 российских регионов

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На территории 11 российских регионов четырёх федеральных округов не исключено нарушение электроснабжения и транспортного сообщения в связи с сильными осадками и ветром.

Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Уточняется, что речь идёт о Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе, республике Алтай, Крыме, Адыгее, Коми, Краснодарском крае, Мурманской и Архангельской областях, а также Ненецком автономном округе.

Ранее Newinform сообщало, что МЧС предупредило о риске схода лавин на Камчатке в ближайшие дни.

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