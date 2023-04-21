В Удмуртии высадят более 10,6 тысячи га леса в рамках нацпроекта в 2023 году

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В рамках национального проекта «Экология» в Удмуртии высадят более 10,6 тыс. га леса в 2023 году.
В Удмуртии высадят более 10,6 тысячи га леса в рамках нацпроекта в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Наши лесопользователи уже активно включились в мероприятия по лесовосстановлению — высажено уже 106 га новых деревьев», — заявил Денис Удалов, министр природных ресурсов региона.

Посадки деревьев с участием волонтёров начнутся в республике с 17 мая.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открыли лесокультурный сезон, который продлится до начала июня. Специалисты высадят более 3,2 млн сеянцев.

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