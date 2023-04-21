В Удмуртии высадят более 10,6 тысячи га леса в рамках нацпроекта в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Наши лесопользователи уже активно включились в мероприятия по лесовосстановлению — высажено уже 106 га новых деревьев», — заявил Денис Удалов, министр природных ресурсов региона.
Посадки деревьев с участием волонтёров начнутся в республике с 17 мая.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открыли лесокультурный сезон, который продлится до начала июня. Специалисты высадят более 3,2 млн сеянцев.