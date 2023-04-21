Объявлена событийная программа Нижнего Новгорода на 2023 год

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Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал о событийной программе в столице региона на 2023 год.
Объявлена событийная программа Нижнего Новгорода на 2023 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

В частности, 2 мая в Пакгаузах состоится гала-шоу профессиональных образовательных организаций в рамках Российской студенческой весны.

Специальная программа запланирована на 9 Мая, в том числе концерт «Военные песни у Кремля».

В июне в Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль «Столица закатов».

Среди других мероприятий — международный фестиваль искусств «Стрелка», международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома», открытый международный чемпионат по воздухоплаванию «Кубок содружества», кинофестиваль «Горький fest», фестиваль реконструкции «Приволжский Штандарт».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии 66-й фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» состоится в Ижевске и Воткинске с 7 по 9 июля.

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