Фестиваль авторской музыки пройдёт в Самаре 11—12 июня

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Фестиваль авторской музыки «Сам.Фест» пройдёт в Самаре 11—12 июня. Как рассказала организатор Ева Самсонова, видео для отбора прислали более 1000 артистов и коллективов.
Фестиваль авторской музыки пройдёт в Самаре 11—12 июня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В настоящее время проходит технический отбор — проверяется авторство песен. Затем к работе приступит жюри, а имена финалистов объявят 31 мая.

«Наш фестиваль — не просто конкурс, это большая наставническая работа с артистами», — отметила Самсонова.

Трое лучших артистов выступят вместе со специальными гостями фестиваля.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии 66-й фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» состоится в Ижевске и Воткинске с 7 по 9 июля.

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