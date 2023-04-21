Фестиваль уличного искусства откроется в Екатеринбурге в начале мая

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» будет проходить в Екатеринбурге с начала мая до конца сентября.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметил глава города Алексей Орлов, «Стенограффия» — одна из визитных карточек Екатеринбурга.

Впервые фестиваль состоялся в 2010 году. За всё время художники и волонтёры создали более 600 арт-объектов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что 66-й фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» состоится в Ижевске и Воткинске с 7 по 9 июля.