Фестиваль экстремальных видов спорта пройдёт 7 мая в Ставропольском крае

Фестиваль силовых и экстремальных видов спорта состоится 7 мая в Пятигорске. В нём примут участие спортсмены из Ставропольского края и соседних регионов.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Запланированы соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната, силовому экстриму.

«Подведение итогов фестиваля будет осуществляться среди мужчин и женщин в командном и личном зачёте. Победитель фестиваля определяется по наибольшей сумме баллов», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 1,2 млн человек посетили 20 горнолыжных курортов, которые работали в Московской области в зимний сезон.