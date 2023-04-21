Фестиваль экстремальных видов спорта пройдёт 7 мая в Ставропольском крае

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Фестиваль силовых и экстремальных видов спорта состоится 7 мая в Пятигорске. В нём примут участие спортсмены из Ставропольского края и соседних регионов.
Фестиваль экстремальных видов спорта пройдёт 7 мая в Ставропольском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Запланированы соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната, силовому экстриму.

«Подведение итогов фестиваля будет осуществляться среди мужчин и женщин в командном и личном зачёте. Победитель фестиваля определяется по наибольшей сумме баллов», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 1,2 млн человек посетили 20 горнолыжных курортов, которые работали в Московской области в зимний сезон.

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