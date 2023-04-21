Исследование: 28% россиян решили бы просто отдыхать в случае получения годового отпуска

Сайт kp.ru провёл исследование и выяснил, что бы стали делать россияне, если бы получили годовой отпуск. Как утверждают 28% респондентов, они бы просто отдыхали и проводили время с близкими.

По словам 25% опрошенных, они отправились бы путешествовать. Ещё 4% россиян пожили бы на природе или на даче.

Здоровьем бы занялись 10% участников исследования. По 10% россиян сделали бы ремонт или пошли бы учиться. Столько же сообщили, что не смогли бы потратить целый год на себя и пошли бы на какую-либо подработку.

Наконец, 2% опрошенных приняли бы участие в волонтёрских проектах.

Исследование проводилось в соцсетях. Ответы дали 6,5 тыс. пользователей.

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