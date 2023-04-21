Специалист Крюкова посоветовала дачникам сажать сливу в первой половине мая

Категорийный менеджер OBI Наталья Крюкова рассказала о плодовых деревьях, которые желательно сажать в первой половине мая. В частности, считает эксперт, это слива.

«Если перенести посадку на осень, растение может не успеть адаптироваться и погибнет, но и летняя жара губительна для его корневой системы. Слива не любит ни переизбытка, ни недостатка влаги, поэтому если весна будет сухой, то саженец придётся поливать», — заявила Крюкова в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также можно посадить груши и яблони. Как отметила эксперт, к началу весны корни саженцев уже достаточно сформировались, чтобы поглощать полезные вещества из земли, но активный вегетативный период пока не начался, и растения могут адаптироваться к почве и погоде.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.