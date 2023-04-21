Режиссёр Асадулин назвал Петра Фёдорова очень многоплановым актёром

Режиссёр, сценарист, продюсер Олег Асадулин поздравил актёра Петра Фёдорова с днём рождения и поделился воспоминаниями о совместной работе над такими проектами, как «Фобос. Клуб страха» и «МиниМакс».

«Только самые прекрасные эмоции. Пётр — невероятно крутой профессионал. Очень творческий человек, да и вообще выдающийся актёр. Он очень творчески подходит к своей профессии. Глубоко вгрызается в роли», — заявил Асадулин в беседе с ФАН.

По его словам, Фёдоров является очень многоплановым актёром, который не стал заложником одного образа.

«Я желаю Пете не останавливаться в своём творческом росте», — добавил Асадулин.

Ранее актриса Алиса Сапегина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как готовилась к съёмкам в сериале «Институт благородных девиц». По словам артистки, ей нравится изучать другую эпоху.