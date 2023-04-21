Кинолог Голубев посоветовал вовремя обрабатывать собак против клещей

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил о важности своевременной обработки собак против клещей.
Кинолог Голубев посоветовал вовремя обрабатывать собак против клещей
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«На рынке сейчас множество разных средств против насекомых, важно подобрать именно то, которое не навредит вашему питомцу и поможет быть в безопасности. Перед применением любого препарата обязательно консультируйтесь с ветеринарными врачами, чтобы исключить аллергические и другие нежелательные реакции у животного», — цитирует эксперта «Радио 1».

По его словам, у любого средства против клещей есть противопоказания, поэтому важно внимательно ознакомиться с инструкцией и следовать ей.

Голубев также посоветовал внимательно осматривать питомца после каждой прогулки.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.

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