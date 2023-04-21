Специалист Старостин рассказал, как выбрать качественную бутилированную воду
- РИА Новости
В беседе с Общественной службой новостей эксперт отметил, что также нужно обратить внимание на состав воды. Она должна содержать микроэлементы и минералы.
Если нужна вода для ежедневного использования, то рекомендуется выбирать столовую воду.
Ещё одним важным критерием названа этикетка, на которой должен быть указан вид воды, её происхождение, дата розлива, срок годности и номер партии.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.