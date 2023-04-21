Объявлена программа фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде

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Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде объявил программу. В 2023 году он будет включать пять направлений — «Ракушка», «Гастрономическая Рождественская», «Столица закатов. После заката», «Соло на закате» и «Искра».
Объявлена программа фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Как сообщает newsnn.ru, об этом стало известно на пресс-конференции заместителя губернатора Олега Берковича.

В частности, на сцене «Ракушка» 3 июня выступит квинтет Сергея Мазаева, 17 июня — JP Band. В июле запланированы концерты Dora, Fantine и Joander Santos, а также Feduk, в августе — концерты Armir Lee и Zoloto.

В рамках фестиваля также запланированы симфонические воскресенья.

Ранее член жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра», лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с НСН отметил, что для молодых коллективов важна любая возможность заявить о себе.

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