Объявлена программа фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде объявил программу. В 2023 году он будет включать пять направлений — «Ракушка», «Гастрономическая Рождественская», «Столица закатов. После заката», «Соло на закате» и «Искра».

Как сообщает newsnn.ru, об этом стало известно на пресс-конференции заместителя губернатора Олега Берковича.

В частности, на сцене «Ракушка» 3 июня выступит квинтет Сергея Мазаева, 17 июня — JP Band. В июле запланированы концерты Dora, Fantine и Joander Santos, а также Feduk, в августе — концерты Armir Lee и Zoloto.

В рамках фестиваля также запланированы симфонические воскресенья.

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