В Челябинской области потеплеет до +20 °С после дождливых выходных

В Челябинской области ожидается потепление в понедельник, 24 апреля, после дождливых выходных.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В выходные, 22 и 23 апреля, прогнозируется до +18 °С, ночью — до 0 °С, в низинах — до -6 °С.

«Будут идти осадки в виде дождя, 22 апреля днём возможны грозы. В понедельник, 24 апреля, температура поднимется вплоть до 20 градусов тепла. Осадки отступят», — рассказали синоптики.

Ранее Newinform сообщало, что МЧС предупредило о риске схода лавин на Камчатке в ближайшие дни.