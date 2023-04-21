Синоптик Шувалов спрогнозировал дальнейшее потепление в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и Московской области в предстоящие выходные, 22 и 23 апреля. По его словам, ожидается дальнейшее потепление.

«В столичном регионе в ближайшие субботу и воскресенье погода существенно не изменится, разве что станет теплее на один-два градуса. Осадков при переменной облачности ждать не стоит, а умеренный северный ветер не принесёт холода», — сказал Шувалов в беседе с НСН.

По его словам, дневные температуры составят +18...+20 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области с 21 по 24 апреля прогнозируется тёплая погода с кратковременными дождями.