Синоптик Шувалов спрогнозировал дальнейшее потепление в столичном регионе

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и Московской области в предстоящие выходные, 22 и 23 апреля. По его словам, ожидается дальнейшее потепление.
Синоптик Шувалов спрогнозировал дальнейшее потепление в столичном регионе
  • РИА Новости

«В столичном регионе в ближайшие субботу и воскресенье погода существенно не изменится, разве что станет теплее на один-два градуса. Осадков при переменной облачности ждать не стоит, а умеренный северный ветер не принесёт холода», — сказал Шувалов в беседе с НСН.

По его словам, дневные температуры составят +18...+20 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области с 21 по 24 апреля прогнозируется тёплая погода с кратковременными дождями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить