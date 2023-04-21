Экстренное предупреждение выпустили в четырёх районах Магаданской области из-за ветра

В четырех районах Магаданской области выпустили экстренное предупреждение из-за сильного ветра и метели. Оно будет действовать до 22 апреля включительно.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональный пожарно-спасательный центр.

Предупреждение распространяется на Магадан, Ольский, Омсукчанский и Северо-Эвенский муниципальные образования.

Согласно прогнозам, 22 апреля в этих районах ожидается метель и северо-восточный штормовой ветер с порывами 20—25 м/с, местами до 30 м/с.

Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области с 21 по 24 апреля прогнозируется тёплая погода с кратковременными дождями.