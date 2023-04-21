Скульптуру «Лошадка» установят в центре Сергиева Посада в память об исторических традициях
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В региональном Министерстве благоустройства отметили, что Сергиев Посад на протяжении более 300 лет считается «игрушечной столицей России».
Здесь находится первый в стране Музей игрушки, а также Институт игрушки «Высшая школа народных искусств» и действующая фабрика богородской игрушки.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.