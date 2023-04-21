Скульптуру «Лошадка» установят в центре Сергиева Посада в память об исторических традициях

Центр Сергиева Посада (Московская область) в рамках благоустройства украсит новый арт-объект «Лошадка». Скульптура будет символизировать исторические традиции города по производству игрушек.

Об этом сообщает телеканал «360».

В региональном Министерстве благоустройства отметили, что Сергиев Посад на протяжении более 300 лет считается «игрушечной столицей России».

Здесь находится первый в стране Музей игрушки, а также Институт игрушки «Высшая школа народных искусств» и действующая фабрика богородской игрушки.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.