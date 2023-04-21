Прима Большого Крысанова рассказала о совместной работе с хореографом Самодуровым

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Прима-балерина Большого театра, двукратный лауреат «Золотой маски» Екатерина Крысанова рассказала о многолетнем сотрудничестве с хореографом Вячеславом Самодуровым.

Самодуров дебютировал в «Мастерской новой хореографии» Большого театра в 2006 году, поделилась балерина в беседе с «Российской газетой».

«Слава за эти годы набрался огромного постановочного опыта, у меня тоже появился большой багаж с совершенно разными хореографами. Но по-человечески, мне кажется, он совсем не изменился. И если когда-то Слава показывал, а я выполняла, то сейчас работа переросла в сотворчество», — рассказала Крысанова.

В этом году она вновь номинирована на национальную театральную премию в номинации «Лучшая женская роль в балете и современном танце» за соло в постановке «Танцемания» Самодурова.

Ранее НСН сообщала, что зал «Зарядье» в апреле представил проект «Рахманинов. Я — здесь» в честь 150-летия со дня рождения композитора.

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