Актёру Алеку Болдуину могут вновь предъявить обвинения по делу о гибели Хатчинс

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Голливудскому актёру Алеку Болдуину могут снова предъявить обвинения по делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина».
Актёру Алеку Болдуину могут вновь предъявить обвинения по делу о гибели Хатчинс
  • globallookpress.com

Как пишет Deadline, специальные прокуроры Кари Моррисси и Джейсон Льюис заявили, что снятые с Болдуина обвинения могут быть повторно предъявлены после «дальнейшего расследования».

«За последние несколько дней и в рамках подготовки к предварительному слушанию 3 мая 2023 года были выявлены новые факты, требующие дальнейшего расследования и судебно-медицинской экспертизы... Мы отклонили обвинения в непредумышленном убийстве против Болдуина для проведения дальнейшего расследования. Это решение не освобождает его от уголовной ответственности, обвинения могут быть предъявлены повторно», — говорится в заявлении.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что с Алека Болдуина были сняты обвинения в непредумышленном убийстве.

21 октября 2021 года Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс.

После инцидента актёр добровольно пришёл в отделение полиции.

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