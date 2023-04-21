Актёру Алеку Болдуину могут вновь предъявить обвинения по делу о гибели Хатчинс

Голливудскому актёру Алеку Болдуину могут снова предъявить обвинения по делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина».

Как пишет Deadline, специальные прокуроры Кари Моррисси и Джейсон Льюис заявили, что снятые с Болдуина обвинения могут быть повторно предъявлены после «дальнейшего расследования».

«За последние несколько дней и в рамках подготовки к предварительному слушанию 3 мая 2023 года были выявлены новые факты, требующие дальнейшего расследования и судебно-медицинской экспертизы... Мы отклонили обвинения в непредумышленном убийстве против Болдуина для проведения дальнейшего расследования. Это решение не освобождает его от уголовной ответственности, обвинения могут быть предъявлены повторно», — говорится в заявлении.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что с Алека Болдуина были сняты обвинения в непредумышленном убийстве.

21 октября 2021 года Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс.

После инцидента актёр добровольно пришёл в отделение полиции.