В МЧС предупредили о лавинной опасности на Камчатке

На Камчатке предупредили о лавинной опасности.

Об этом сообщает территориальное управление МЧС.

Как передаёт ТАСС, в период с 22 по 24 апреля включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского муниципального района (в частности, бассейна реки Паратунка), Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Лавинная опасность также объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

Ранее агентство ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщило, что в двух районах Сахалинской области лавинную опасность продлили на два дня — 21 и 22 марта.