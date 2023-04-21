В МЧС предупредили о лавинной опасности на Камчатке

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На Камчатке предупредили о лавинной опасности.

Об этом сообщает территориальное управление МЧС.

Как передаёт ТАСС, в период с 22 по 24 апреля включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского муниципального района (в частности, бассейна реки Паратунка), Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Лавинная опасность также объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

Ранее агентство ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщило, что в двух районах Сахалинской области лавинную опасность продлили на два дня — 21 и 22 марта.

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