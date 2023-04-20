В Сочи отреставрируют дом Николая Островского

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В Сочи отреставрируют памятник архитектуры федерального значения — дом писателя Николая Островского.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Для здания утвердили предмет охраны, границы территории и зоны охраны объекта культурного наследия.

Островский жил в Сочи в 1928 — 1936 годах. В 1935-м было принято решение о строительстве дачи для писателя. Дом выполнен в стиле ар-деко.

После смерти Островского в здании открыли музей.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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