В культурной жизни Москвы участвуют более 21 тысячи волонтёров
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Они помогают театрам, музеям и усадьбам уделять внимание каждому посетителю», — отметила Сергунина.
По её словам, благодаря многообразию площадок, горожане могут выбрать занятие по душе и найти единомышленников.
Запись в команду волонтёров культуры доступна на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр». У ряда городских организаций есть и свои волонтёрские центры.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия принимает участие в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», которая проходит с 15 по 24 апреля.