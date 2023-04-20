В культурной жизни Москвы участвуют более 21 тысячи волонтёров

Короткая ссылка
В культурной жизни Москвы в настоящее время участвуют свыше 21 тыс. волонтёров, заявила заммэра Наталья Сергунина.
В культурной жизни Москвы участвуют более 21 тысячи волонтёров

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Они помогают театрам, музеям и усадьбам уделять внимание каждому посетителю», — отметила Сергунина.

По её словам, благодаря многообразию площадок, горожане могут выбрать занятие по душе и найти единомышленников.

Запись в команду волонтёров культуры доступна на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр». У ряда городских организаций есть и свои волонтёрские центры.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия принимает участие в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», которая проходит с 15 по 24 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить