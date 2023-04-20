В культурной жизни Москвы участвуют более 21 тысячи волонтёров

В культурной жизни Москвы в настоящее время участвуют свыше 21 тыс. волонтёров, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Они помогают театрам, музеям и усадьбам уделять внимание каждому посетителю», — отметила Сергунина.

По её словам, благодаря многообразию площадок, горожане могут выбрать занятие по душе и найти единомышленников.

Запись в команду волонтёров культуры доступна на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр». У ряда городских организаций есть и свои волонтёрские центры.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия принимает участие в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», которая проходит с 15 по 24 апреля.