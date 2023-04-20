В Нижегородской области ввели противопожарный режим

С четверга, 20 апреля, в Нижегородской области действует противопожарный режим.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Под запретом разведение костров, сжигание мусора и травы в полях, лесах, населённых пунктах, а также на примыкающих к ним территориях.

Нельзя использовать приспособления для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда.

В случае достижения IV — V класса пожарной опасности, будет введён запрет на посещение лесов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прогнозируют гололёд из-за температурных качелей.