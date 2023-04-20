В Нижегородской области ввели противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Под запретом разведение костров, сжигание мусора и травы в полях, лесах, населённых пунктах, а также на примыкающих к ним территориях.
Нельзя использовать приспособления для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда.
В случае достижения IV — V класса пожарной опасности, будет введён запрет на посещение лесов.
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