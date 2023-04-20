В Нижегородской области ввели противопожарный режим

Короткая ссылка
С четверга, 20 апреля, в Нижегородской области действует противопожарный режим.
В Нижегородской области ввели противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Под запретом разведение костров, сжигание мусора и травы в полях, лесах, населённых пунктах, а также на примыкающих к ним территориях.

Нельзя использовать приспособления для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда.

В случае достижения IV — V класса пожарной опасности, будет введён запрет на посещение лесов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прогнозируют гололёд из-за температурных качелей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить