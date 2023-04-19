Открылась регистрация на весенний велофестиваль в Москве

В Москве началась регистрация на весенний велофестиваль, который состоится 21 мая. Участники отправятся от проспекта академика Сахарова и проедут 16 км по Садовому кольцу.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Зарегистрированные участники получат индивидуальный номер.

«Велофестиваль — это масштабный городской праздник в поддержку развития велосипедной культуры. Ежегодно в наших веломероприятиях участвуют около 100 тыс. человек», — сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В столице в этом сезоне будет открыто несколько фестивальных городков, символизирующих различные транспортные проекты, среди которых строительство БКЛ, МЦД и МСД.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что парад трамваев состоится в Москве в июле, когда будет отмечаться День московского транспорта.