Открылась регистрация на весенний велофестиваль в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Зарегистрированные участники получат индивидуальный номер.
«Велофестиваль — это масштабный городской праздник в поддержку развития велосипедной культуры. Ежегодно в наших веломероприятиях участвуют около 100 тыс. человек», — сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В столице в этом сезоне будет открыто несколько фестивальных городков, символизирующих различные транспортные проекты, среди которых строительство БКЛ, МЦД и МСД.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что парад трамваев состоится в Москве в июле, когда будет отмечаться День московского транспорта.