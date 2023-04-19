Открылась регистрация на весенний велофестиваль в Москве

Короткая ссылка
В Москве началась регистрация на весенний велофестиваль, который состоится 21 мая. Участники отправятся от проспекта академика Сахарова и проедут 16 км по Садовому кольцу.
Открылась регистрация на весенний велофестиваль в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Зарегистрированные участники получат индивидуальный номер.

«Велофестиваль — это масштабный городской праздник в поддержку развития велосипедной культуры. Ежегодно в наших веломероприятиях участвуют около 100 тыс. человек», — сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В столице в этом сезоне будет открыто несколько фестивальных городков, символизирующих различные транспортные проекты, среди которых строительство БКЛ, МЦД и МСД.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что парад трамваев состоится в Москве в июле, когда будет отмечаться День московского транспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить