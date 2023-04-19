В Петрозаводске отменили концерт певца Ярослава Евдокимова из-за поступления жалоб

В Петрозаводске отменили концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова из-за жалоб местных жителей, сообщается на сайте Дома культуры «Машиностроитель». Ранее концерт Евдокимова отменили в Краснодаре.

«В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия по поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны и, в частности, СВО администрация ДК «Машиностроитель» приняла решение отменить концерт данного артиста», — говорится в сообщении.

Выступление должно было состояться 13 мая.

По данным издания «Коммерсантъ», афиша с анонсом концерта Ярослава Евдокимова исчезла также и на сайте Зимнего театра Сочи, где артист должен был выступить 24 апреля.