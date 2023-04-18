Ирина Дубцова посетила Единый пункт отбора на контрактную службу в Москве

Певица Ирина Дубцова посетила пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве.

«Во-первых, я хочу отметить, как прекрасно всё организовано для настоящих мужчин, которые пришли служить по контракту. Это касается того, что всё автоматизировано, не нужно никуда бежать, разрываться», — прокомментировала Дубцова для «Москвы 24».

Она также подчеркнула, что гордится российскими военнослужащими и верит в их победу, силу духа и мужество.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу 3 апреля.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.