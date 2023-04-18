В Подмосковье оформили более 400 тысяч Пушкинских карт с 2021 года

В Московской области оформили более 400 тыс. Пушкинских карт с начала запуска программы в сентябре 2021 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В настоящее время участниками программы в регионе являются более 370 учреждений культуры, среди которых 27 театров, 66 музеев, 17 библиотек, семь концертных организаций, 178 домов культуры, 50 кинотеатров.

Как уточняется, с начала 2023 года на мероприятия программы «Пушкинская карта» в области продали свыше 187,5 тыс. билетов.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве 27 марта.