В Подмосковье оформили более 400 тысяч Пушкинских карт с 2021 года
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В настоящее время участниками программы в регионе являются более 370 учреждений культуры, среди которых 27 театров, 66 музеев, 17 библиотек, семь концертных организаций, 178 домов культуры, 50 кинотеатров.
Как уточняется, с начала 2023 года на мероприятия программы «Пушкинская карта» в области продали свыше 187,5 тыс. билетов.
Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве 27 марта.