В Москве состоялась презентация культурно-социального проекта «Сказы»

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В столичном Доме кино прошла презентация мультижанрового культурно-социального проекта «Сказы».
В Москве состоялась презентация культурно-социального проекта «Сказы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru.

«Сказы» — просветительский видеопроект, объединивший фольклорное наследие народов России и Белоруссии. Его аудитория — семьи с детьми, в том числе с особенностями развития.

Отмечается, что в день презентации на площадке представили пилотную серию «Сказов» — 15-минутный фильм «Вуввуна» по мотивам корякской сказки.

Кроме того, прошло чтение чеченской сказки «Ахкепиг», белорусской сказки «Волшебная дудка», татарской сказки «Байский сын и три мешка», а также малороссийской (шахтёрской) сказки «Сказ о Шубине».

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».

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