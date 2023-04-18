В Москве состоялась презентация культурно-социального проекта «Сказы»

В столичном Доме кино прошла презентация мультижанрового культурно-социального проекта «Сказы».

Об этом сообщает newizv.ru.

«Сказы» — просветительский видеопроект, объединивший фольклорное наследие народов России и Белоруссии. Его аудитория — семьи с детьми, в том числе с особенностями развития.

Отмечается, что в день презентации на площадке представили пилотную серию «Сказов» — 15-минутный фильм «Вуввуна» по мотивам корякской сказки.

Кроме того, прошло чтение чеченской сказки «Ахкепиг», белорусской сказки «Волшебная дудка», татарской сказки «Байский сын и три мешка», а также малороссийской (шахтёрской) сказки «Сказ о Шубине».

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