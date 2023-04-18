Певец Сергей Мазаев отметил важность музыкальных конкурсов для молодых групп

Музыкант Сергей Мазаев, лидер группы «Моральный кодекс», выразил мнение, что музыкальные конкурсы, такие как «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», могут дать хороший старт молодым коллективам, пока не достигшим популярности.

«Выход на большую сцену — это и есть трамплин, всё зависит от подготовленности. Вышел с хитом, бабахнул — и всё, пошло!.. Не нужно думать о том, легко ли заявить о себе, нужно просто играть свою музыку, выступать по клубам и обрастать постепенно своими поклонниками», — поделился Мазаев в интервью НСН.

Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, приём заявок продлится до 15 мая.

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