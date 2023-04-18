Певец Сергей Мазаев отметил важность музыкальных конкурсов для молодых групп

Короткая ссылка
Музыкант Сергей Мазаев, лидер группы «Моральный кодекс», выразил мнение, что музыкальные конкурсы, такие как «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», могут дать хороший старт молодым коллективам, пока не достигшим популярности.
Певец Сергей Мазаев отметил важность музыкальных конкурсов для молодых групп
  • РИА Новости

«Выход на большую сцену — это и есть трамплин, всё зависит от подготовленности. Вышел с хитом, бабахнул — и всё, пошло!.. Не нужно думать о том, легко ли заявить о себе, нужно просто играть свою музыку, выступать по клубам и обрастать постепенно своими поклонниками», — поделился Мазаев в интервью НСН.

Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, приём заявок продлится до 15 мая.

Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить