В Новороссийске фестиваль патриотического кино «Малая земля» пройдёт 19—24 мая
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Об этом информирует «Кубань 24».
Всего в рамках мероприятия представят три конкурсные программы. В конкурсе полнометражных фильмов представят девять работ, в конкурсе документальных фильмов и в конкурсе короткометражек — по 11 кинолент.
Жюри полнометражных фильмов возглавит народный артист России Валерий Баринов.
Гостями фестиваля станут режиссёры и продюсеры фильмов, артисты театра и кино, музыканты, общественные и театральные деятели.
Ранее НСН сообщала, что зал «Зарядье» в апреле представил проект «Рахманинов. Я — здесь» в честь 150-летия со дня рождения композитора.