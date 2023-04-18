В Новороссийске фестиваль патриотического кино «Малая земля» пройдёт 19—24 мая

Третий открытый российский фестиваль патриотического кино «Малая земля» состоится в Новороссийске с 19 по 24 мая.

Об этом информирует «Кубань 24».

Всего в рамках мероприятия представят три конкурсные программы. В конкурсе полнометражных фильмов представят девять работ, в конкурсе документальных фильмов и в конкурсе короткометражек — по 11 кинолент.

Жюри полнометражных фильмов возглавит народный артист России Валерий Баринов.

Гостями фестиваля станут режиссёры и продюсеры фильмов, артисты театра и кино, музыканты, общественные и театральные деятели.

Ранее НСН сообщала, что зал «Зарядье» в апреле представил проект «Рахманинов. Я — здесь» в честь 150-летия со дня рождения композитора.