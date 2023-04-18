Исследование: 41% жителей Москвы и области любит читать детективы

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование среди жителей Москвы и Московской области и выяснил, что они читают и какие литературные жанры предпочитают.
Исследование: 41% жителей Москвы и области любит читать детективы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24».

Самыми популярными жанрами у жителей Москвы и области являются детективы (41%), исторические романы (37%), приключения (36%), фантастика (30%), ужасы (10%), а также книги по кулинарии (12%) и бизнес-литература (13%).

По словам 38% респондентов, чтению книг они уделяют всё свободное время, 26% читают, когда у них появляется настроение, 19% любят читать, но делают это редко.

При этом 4% предпочитают читать книги в выходные, 3% берут литературу с собой в отпуск. 

Ранее, по сообщениям kp.ru, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, как относится к популярности своей серии книг о «Дозорах» в России и на Западе.

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