Актриса Юлия Пересильд написала роман «Это космос, детка»
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«Я вела дневник во время подготовки, а ещё аудио- и видеодневник. В принципе, я пишу его всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС. У меня по часам расписано наше время пребывания в космосе», — цитирует Пересильд газета «Известия».
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