Синоптики предупредили о ночных снегопадах в Челябинской области 20 апреля

В ЦГМС по Челябинской области сообщили, что 20 апреля в регионе ожидаются ночные снегопады.

Об этом информирует URA.RU.

По данным синоптиков, 18 и 19 апреля в регионе прогнозируется тёплая погода, преимущественно без осадков. В ночь на 20 апреля пройдут дожди, в горах с мокрым снегом. Похолодает до -5 °С. Днём воздух прогреется до +14 °С.

В Челябинске с 18 по 20 апреля по ночам не ниже -5 °С, днём — не выше +15 °С.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.