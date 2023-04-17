В Госдуме предложили отменить авторские права на военные песни

Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в эфире радио «Говорит Москва» выступила за упразднение авторских прав на песни военной тематики.

«У нас правообладатели имеют право на 70 лет охраны. После этого, насколько я соображаю, всё остальное поступает в общенациональный фонд. Поэтому я не очень понимаю, какие песни подпали под эту охрану авторского права. Если они написаны только после войны. Но вообще я согласна с Антоном Красовским. Эти песни стали народными. И те, которые стали народными, я считаю должны выйти из-под охраны», — заявила она.

Ранее журналист Антон Красовский в своих соцсетях сообщил, что при съёмках музыкального проекта к 9 Мая внуки авторов военных песен отказали ему в их использовании.