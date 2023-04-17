Актёр Виктор Бычков отметил актуальность темы возраста в сериале «Друг на час»

Актёр Виктор Бычков накануне выхода сериала «Друг на час», который завоевал приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот 2022» как самый ожидаемый проект, порассуждал, насколько востребованы кинофильмы о выходе на пенсию как новом этапе в жизни человека.

Такие фильмы, безусловно, нужны, ведь тема старости касается всех, поделился Бычков в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Чтобы снять такой фильм, нужно придумать мир героев, который не был бы социально мрачен, а это сложно… Талантливые молодые режиссёры и сценаристы есть, их тема стариков и инвалидов привлекает, но они боятся, что «голую правду» не возьмут продюсеры, не продадут на каналы. Наверное, такие проекты должны финансировать государство и РПЦ — такое моё мнение», — заявил он.

В сериале главную роль врача, вышедшего на пенсию, играет артист Сергей Шакуров. В меру сил его поддерживает соседская супружеская пара — Виктор Бычков и Елена Валюшкина.

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».