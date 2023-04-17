Актёр Виктор Бычков отметил актуальность темы возраста в сериале «Друг на час»

Короткая ссылка
Актёр Виктор Бычков накануне выхода сериала «Друг на час», который завоевал приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот 2022» как самый ожидаемый проект, порассуждал, насколько востребованы кинофильмы о выходе на пенсию как новом этапе в жизни человека.
Актёр Виктор Бычков отметил актуальность темы возраста в сериале «Друг на час»
  • Gettyimages.ru

Такие фильмы, безусловно, нужны, ведь тема старости касается всех, поделился Бычков в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Чтобы снять такой фильм, нужно придумать мир героев, который не был бы социально мрачен, а это сложно… Талантливые молодые режиссёры и сценаристы есть, их тема стариков и инвалидов привлекает, но они боятся, что «голую правду» не возьмут продюсеры, не продадут на каналы. Наверное, такие проекты должны финансировать государство и РПЦ — такое моё мнение», — заявил он.

В сериале главную роль врача, вышедшего на пенсию, играет артист Сергей Шакуров. В меру сил его поддерживает соседская супружеская пара — Виктор Бычков и Елена Валюшкина.

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить