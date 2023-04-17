Пользователи YouTube из США пожаловались на сбои в работе видеохостинга

Пользователи YouTube в США пожаловались на сбои в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector.

Неполадки в работе видеохостинга начались в 06:52 мск.

Больше половины пользователей сообщают о проблемах с просмотром видео, другие столкнулись со сбоями в работе приложения и сайта.

В феврале похожие жалобы поступали из США, Канады, Великобритании, Испании, Франции и Мексики.

В декабре 2022 года пользователи Instagram* пожаловались на сбои в работе социальной сети.

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