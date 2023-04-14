Atomic Heart, Cyberpunk 2077 и God of War стали самыми ожидаемыми экранизациями игр

Российские геймеры назвали самые ожидаемые экранизации игр. Ими оказались фильмы и сериалы по проектам Atomic Heart, Cyberpunk 2077 и God of War.

Опрос проводился среди 123 тыс. студентов Skillbox (направление «Игры») и пользователей площадки VK Play.

Как сообщает РБК, за экранизацию Atomic Heart проголосовали 45% респондентов, 44% отдали предпочтение Cyberpunk 2077. Также в пятёрке лидеров — God of War (35%), Red Dead Redemption 2 (33%) и Grand Theft Auto (26%).

Среди уже вышедших экранизаций 43% опрошенных посчитали наиболее удачным «Варкрафт». На втором месте анимационный проект «Аркейн» по игре League of Legends (42%), а на третьем — сериал «Одни из нас» (38%). Четвёртую и пятую строчки заняли «Мортал Комбат» (28%) и «Анчартед: На картах не значится» (27%).

Наиболее неудачными экранизациями оказались «Фар Край» (21%), «Хитман» (20%), «Need for speed: Жажда скорости» (19%), «Соник в кино» и «Супербратья Марио» (16%).

Ранее была объявлена дата премьеры экранизации компьютерной игры «Майнкрафт».