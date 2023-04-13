Исследование: 15% россиян съедают только верхушку пасхального кулича

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Согласно новому исследованию, 15% россиян съедают только верхушку пасхального кулича. Чаще всего не полностью едят кулич респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (за глазурь проголосовали 12%, за всё, кроме изюма, — 13%).
Исследование: 15% россиян съедают только верхушку пасхального кулича
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «СберМегаМаркет».

По словам трёх четвертей опрошенных, они устраивают пасхальную игру «Битки», когда игроки держат сваренные вкрутую куриные яйца и стараются разбить чужое, оставив своё целым.

Также выяснилось, что 91% респондентов обмениваются угощениями с друзьями и родственниками.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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