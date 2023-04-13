Исследование: 15% россиян съедают только верхушку пасхального кулича
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «СберМегаМаркет».
По словам трёх четвертей опрошенных, они устраивают пасхальную игру «Битки», когда игроки держат сваренные вкрутую куриные яйца и стараются разбить чужое, оставив своё целым.
Также выяснилось, что 91% респондентов обмениваются угощениями с друзьями и родственниками.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о пользе супов.