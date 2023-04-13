Актёр Джейсон Момоа появился в тизере «Форсажа 10»

Короткая ссылка
В сети вышел тизер десятой части франшизы «Форсаж». В ролике появился антагонист, роль которого исполняет Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»).
Актёр Джейсон Момоа появился в тизере «Форсажа 10»
  • Gettyimages.ru

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте франшизы.

По сюжету десятой части Доминику Торетто и его семье предстоит встретиться лицом к лицу с опаснейшим противником — Данте (Джейсон Момоа), который желает кровной мести.

К исполнению своих ролей в картине вернулись Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Джейсон Стэйтем и другие. Среди новых актёров также Бри Ларсон, Рита Морено, Алан Ричсон и Даниэла Мелшиор.

Мировая премьера «Форсажа 10» запланирована на 17 мая 2023 года.

Ранее в сети появился трейлер третьего сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг в роли Екатерины II.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить