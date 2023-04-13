Актёр Джейсон Момоа появился в тизере «Форсажа 10»

В сети вышел тизер десятой части франшизы «Форсаж». В ролике появился антагонист, роль которого исполняет Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»).

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте франшизы.

По сюжету десятой части Доминику Торетто и его семье предстоит встретиться лицом к лицу с опаснейшим противником — Данте (Джейсон Момоа), который желает кровной мести.

К исполнению своих ролей в картине вернулись Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Джейсон Стэйтем и другие. Среди новых актёров также Бри Ларсон, Рита Морено, Алан Ричсон и Даниэла Мелшиор.

Мировая премьера «Форсажа 10» запланирована на 17 мая 2023 года.

Ранее в сети появился трейлер третьего сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг в роли Екатерины II.