Вышел первый постер аниме-сериала по «Рику и Морти»

В сети появился первый постер аниме-сериала, действие которого развернётся во вселенной «Рик и Морти».

Изображение опубликовал телеканал Adult Swim на своей странице в Twitter.

Сериал находится в работе у HBO Max. По данным портала Movieweb, сюжет нового проекта не связан с основными линиями оригинального, хотя в нём будут затрагиваться схожие темы и присутствовать аналогичный юмор. Режиссёром выступает Такаси Сано, чья фильмография включает проекты «Рик и Морти против Геноцидера» и «Башня Бога».

Ранее в сети появился трейлер третьего сезона сериала «Великая».