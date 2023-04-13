Вышел первый постер аниме-сериала по «Рику и Морти»
- Gettyimages.ru
Изображение опубликовал телеканал Adult Swim на своей странице в Twitter.
Сериал находится в работе у HBO Max. По данным портала Movieweb, сюжет нового проекта не связан с основными линиями оригинального, хотя в нём будут затрагиваться схожие темы и присутствовать аналогичный юмор. Режиссёром выступает Такаси Сано, чья фильмография включает проекты «Рик и Морти против Геноцидера» и «Башня Бога».
Ранее в сети появился трейлер третьего сезона сериала «Великая».