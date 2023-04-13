Михаил Шуфутинский высказался об уехавших из России исполнителях

Певец Михаил Шуфутинский, которому в четверг, 13 апреля, исполняется 75 лет, высказался по поводу текущей ситуации и об уехавших из России артистах.

«Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг», — сообщил артист в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Говоря об уехавших из России исполнителях, Шуфутинский признался, что испытывает к ним жалость и никого не осуждает.

«Думаю, со временем многие поймут, что совершили ошибку. А мне нужно быть сегодня здесь, тут мой дом, моя Родина. Да, у нас есть сложности. Но это мой мир и моя война. Это мой дом», — подчеркнул музыкант.

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