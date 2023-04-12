В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов, которая ожидается с 13 по 20 апреля.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Особый противопожарный режим действует в республике с 17 апреля по 10 мая. Под запретом разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, сухой травы и мусора.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с kp.ru рассказал, что во второй половине недели в столицу придёт арктический циклон, который принесёт ночные заморозки.