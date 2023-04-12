В Тюменской области ожидается мокрый снег и усиление ветра до 18 м/с

В ближайшие дни в Тюменской области ожидается резкое похолодание и снег.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

Мокрый снег прогнозируется ночью в четверг, 13 апреля, на юге области.

«В дневные часы повсеместно осадки: дождь, мокрый снег. Усиление северного ветра местами до 15–18 м/с, в течение дня понижение температуры», — отмечается в сообщении.

В пятницу, 14 апреля, похолодает до -18 °С. Порывистый ветер сохранится.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с kp.ru рассказал, что во второй половине недели в столицу придёт арктический циклон, который принесёт ночные заморозки.