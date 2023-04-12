Депутат Драпеко рассказала о ситуации с иностранным кино в России

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Заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.
Депутат Драпеко рассказала о ситуации с иностранным кино в России
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«Помимо американского кинематографа, существует хорошее азиатское кино, например, китайское. В КНР снимают прекрасные фильмы с шикарными декорациями, историческими костюмами и прочим. Я их сама смотрела в Китае, мне понравилось, и хотя совсем не знаю китайского, мне было понятно всё, что происходило на экране», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, много качественных фильмов выходит в Индии, и индийское кино в России довольно популярно.

«Я считаю, что мы можем поискать достойный продукт и в Иране: иранские фильмы много раз завоёвывали призы на международных кинофестивалях», — отметила Драпеко.

Она добавила, что также усилено производство отечественных фильмов.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

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